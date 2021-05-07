3 года колонии дали сбежавшему из-под стражи петербуржцу

У Красносельского районного суда он ударил по голове правоохранителя и сбежал.

В Петербурге осудили мужчину, который сбежал из-под стражи. Об этом сообщила городская прокуратура.

По данным суда, вечером 22 октября 2020 года обвиняемый в совершении разбойного нападения, у Красносельского районного суда ударил по голове правоохранителя и сбежал.

В тот же день мужчина был задержан. Обвиняемый проведет 3 года в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что уголовное дело о взятке экс-чиновника Госстройнадзора Ленобласти направили в суд.

Фото: Piter.tv