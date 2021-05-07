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3 года колонии дали сбежавшему из-под стражи петербуржцу
Сегодня, 10:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

3 года колонии дали сбежавшему из-под стражи петербуржцу

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У Красносельского районного суда он ударил по голове правоохранителя и сбежал.

В Петербурге осудили мужчину, который сбежал из-под стражи. Об этом сообщила городская прокуратура.

По данным суда, вечером 22 октября 2020 года обвиняемый в совершении разбойного нападения, у  Красносельского районного суда ударил по голове правоохранителя и сбежал.

В тот же день мужчина был задержан. Обвиняемый проведет 3 года в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что уголовное дело о взятке экс-чиновника Госстройнадзора Ленобласти направили в суд.

Фото: Piter.tv

Теги: колония, стража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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