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Уголовное дело о взятке экс-чиновника Госстройнадзора Ленобласти направили в суд
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело о взятке экс-чиновника Госстройнадзора Ленобласти направили в суд

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Обвиняемый полностью признал свою вину.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по 47 региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года Лобановский получил от гендиректора компании "Пони" полмиллиона рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию склада на территории Виллозского сельского поселения.

Также обвиняемый, во версии следователей, не проконтролировал строительство многоквартирных домов, из-за чего были сорваны сроки ввода в эксплуатацию ЖК "Тридевяткино царство" и ЖК "Город Детства".

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также экс-помощник депутата ЗакСа Коваля осужден за посредничество во взяточничестве.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, госстройнадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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