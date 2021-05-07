Уголовное дело о взятке экс-чиновника Госстройнадзора Ленобласти направили в суд

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по 47 региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года Лобановский получил от гендиректора компании "Пони" полмиллиона рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию склада на территории Виллозского сельского поселения.

Также обвиняемый, во версии следователей, не проконтролировал строительство многоквартирных домов, из-за чего были сорваны сроки ввода в эксплуатацию ЖК "Тридевяткино царство" и ЖК "Город Детства".

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также экс-помощник депутата ЗакСа Коваля осужден за посредничество во взяточничестве.

Фото: Piter.tv