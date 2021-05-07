Бывший помощник депутата ЗакСа Коваля осужден за посредничество во взяточничестве

Андрей Гришин признал свою вину.

Выборгский районный суд вынес приговор помощнику бывшего депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля. Андрея Гришина признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщила 3 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина полностью признал свою вину. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд оштрафовал Гришина на 1,5 млн рублей и запретил в течение 3 лет занимать должности на государственной службе.

По версии следствия, бывший депутат получил от своего помощника взятку в виде денег и имущества на общую сумму 16,9 млн рублей. Роман Коваль находится под стражей. Взятка полагалась за помощь в выделении субсидий на приобретение оборудования и материалов медучреждениям, а также монтаж лифтов в одном из родильных домов города. С организациями, которые передавали депутату деньги, затем заключали госконтракты.

Фото: Piter.tv