Задержаны молодые петербуржцы, подозреваемые в организации экстремистского сообщества

Расследование уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ продолжается, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в организации экстремистского сообщества. В отдел были доставлены семеро местных жителей в возрасте от 17 до 27 лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 июня.

По предварительным данным, молодые люди совершали нападения на граждан по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды, также применялось оружие. По местам проживания злоумышленников проведены обыски, в результате изъяты предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, дымовые шашки, бита с гвоздями и символика экстремистского характера. Расследование уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ продолжается, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, который готовил теракт в Петербурге, заключен под стражу.

Видео: пресс-служба МВД России