На Балтийском вокзале задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Он был осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ ("грабёж").

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции на транспорте задержали на Балтийском вокзале 36-летнего жителя Ленинградской области, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина с февраля 2024 года уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ. Он был осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ ("грабёж").

Подозреваемого удалось обнаружить благодаря использованию автоматизированной информационной системы "Сфера", направленной на обеспечение безопасности на объектах транспорта. В настоящее время фигурант доставлен в дежурную часть, а информация о нём передана инициатору розыска в УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

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Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте