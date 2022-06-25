Пьяный водитель катера получил условный срок за столкновение с понтоном на Крюковом канале

Материальный ущерб, нанесённый городскому учреждению "Мостотрест", был оценён более чем в 1,2 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины, нарушившего правила безопасности движения на водном транспорте. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, его действия повлекли причинение крупного материального ущерба.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в октябре 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял маломерным судном, на борту которого находились два пассажира. Следуя по Крокову каналу, он не справился с управлением, и катер столкнулся с понтоном. В результате аварии материальный ущерб, нанесённый городскому учреждению "Мостотрест", был оценён более чем в 1,2 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, виновнику происшествия запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на протяжении двух с половиной лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вагон сошёл с рельсов во время маневровых работ на территории депо.

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

