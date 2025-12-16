  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вагон сошёл с рельсов во время маневровых работ на территории депо
Сегодня, 14:08
237
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вагон сошёл с рельсов во время маневровых работ на территории депо

0 0

Транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося.

В четверг, 18 июня, на территории пассажирского вагонного депо "Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский" произошёл сход одного вагона. Инцидент случился во время выполнения манёвров, когда состав следовал на помывку. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, внутри вагона в момент происшествия никого не было.

В результате схода пострадавших нет, а движение поездов по маршрутам не нарушено. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.

Транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. В ходе надзорных мероприятий предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать оценку соблюдению правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что композитор Владимир Сапожников и его жена погибли в ДТП с электричкой в Лисьем Носу.

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии