В Петербурге раскрыли мошенническую схему обмана мужчин в фейковых заведениях

Девушки хвастались своим достатком, а потом вынуждали молодых людей оплачивать им непомерно дорогие заказы в ресторане.

Полицейские ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали аферисток, которые организовывали свидания в несуществующих ресторанах и заказывали элитные блюда. Сумма заказа могла варьироваться от 15 до 100 тысяч рублей, при этом у заведений не было кухни, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на сайтах для знакомств и искали состоятельных мужчин. На встрече девушки демонстрировали cвой достаток, а также приглашали в элитный ресторан, который на самом деле был его имитацией. Сотрудники полиции установили, что такие "заведения" были организованы на набережной канала Грибоедова и 4-й Советской улице. Соучастники арендовали нежилые помещения с барными стойками, столиками и фасадными вывесками.

Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов. Пока они ждали заказ, девушке звонил якобы ее отец и просил срочно привезти документы. Она предлагала ухажеру перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником. Стоит отметить, что сумма счета варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. У входа ее уже поджидал автомобиль. Ирина Волк.

Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемых организаторов группы и ее участников. По предварительным данным, группа работала около 2,5 лет. В день они обманывали по 25 клиентов.

По признакам мошенничества возбудили уголовное дело. На данный момент задержаны 10 человек, среди которых есть люди младше 18 лет. Один фигурант находится под домашним арестом, 9 находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Ранее Piter TV рассказывал историю нашего читателя, который едва не попался на уловку мошенников из Tinder. Он побывал в том самом заведении на набережной канала Грибоедова, которое сейчас оказалось под прицелом полиции.

Видео: ГУ МВД РФ