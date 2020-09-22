Как девушки из Tinder разводят мужчин на деньги в фейковых заведениях

Читатель Piter.TV Роман едва не стал жертвой мошенников. Свидание с итальянкой из приложения для знакомств могло обернуться неприятным минусом на карте, однако мужчина вовремя заподозрил неладное и воспользовался Гуглом. Подобная история не первая и, увы, не последняя, но мы считаем важным рассказать ее, чтобы предостеречь вас от возможных ошибок.

Знакомство

В октябре этого года я познакомился с девушкой в Tinder. Зовут Аня, 23 года, очень миловидная. Хотелось задать легкий, ни к чему не обязывающий тон, но она сразу начала с серьезных вопросов: где работаю, какие хобби. Я пытался с ней общаться на отвлеченные темы, но она сама решила рассказать о себе. Так я узнал, что ее папа — владелец сети ювелирных салонов, и раньше она жила и училась в Италии. Отец хочет передать ей бизнес, но она не особо в этом заинтересована. Я обычный парень и поэтому меня ее статус поначалу смутил, но переписку продолжил: почему бы нет, вдруг узнаю что-то полезное? Часто ли я общался с девушками, которые учились в Италии? В таком контексте общение с этой барышней стало даже интереснее.

Через пару недель я предложил ей встретиться, прогуляться. До последнего было непонятно, увидимся мы или нет, так как день выбрали, но Аня не писала. В итоге я вернулся с работы, планировал отдыхать, как вдруг от нее пришло сообщение в десятом часу вечера: сегодня готова встретиться. Договорились на 23 часа на Сенной площади. Сказала, что любит прогулки по ночному городу.

Аня приехала на встречу сильно заранее и поэтому написала, что подождет меня у подруги. Подруга живет где-то в центре. Пока я ехал на встречу Аня постоянно спрашивала, приду ли я, даже пару раз звонила. В разговоре проскочило, что ее привезет на встречу личный водитель. Я, конечно, еще больше напрягся, но решил не отступать, раз уж договорились.

Встреча

Я прибыл на место вовремя. Несмотря на то, что собеседница донимала меня вопросами, точно ли я приду, в итоге опоздала она, причем на 25 минут. Сказала, что у водителя проверяли права. Я решил, что подожду 10 минут, и если ее не будет, то все, поеду домой. История была какой-то мутной, потому что она ведь была у подруги по соседству, но почему-то ехала откуда-то на машине. Все-таки дождался.

Ко мне подъехал шикарный "BMW". Аня сказала, что хочет заехать домой и переодеться, пригласила меня в машину. Я был в шоке, потому что в таких автомобилях я еще не ездил. Водителя звали Алексей, он был не особо разговорчивым. Мы проехали буквально метров 200, как Аня предложила выйти. Ей резко захотелось кофе, а там, где мы остановились, как раз было какое-то кафе. Я удивился, зачем было ехать, если это расстояние спокойно можно было пройти пешком. В итоге наши планы резко поменялись и вместо гостей я оказался в каком-то заведении.

Аня спросила, не хочу ли я выпить. Я отказался. Цены, если честно, в этом месте были бешеными, хотя обстановка им явно не соответствовала. В помещении было всего два стола, они были отделены друг от друга перегородкой. Аня очень много рассказывала о себе, опять про деньги, про бизнес, про меня даже особо ничего не спросила. Моя спутница явно проголодалась, потому что заказала она много: какой-то салат, щуку, алкоголь. Набрала, наверное, тысяч на пять. Я понял, что не потяну такую сумму, и поэтому попросил официантку сделать нам раздельный счет. Сам заказал только кофе.

Аня пару раз предлагала потанцевать и говорила что-то про физический контакт. Но до танцев дело не дошло. Я ушел в туалет. Он-то и навел меня на мысли, что здесь что-то не так. Условия кофейни явно не соответствовали ценам. Пока был в уборной, решил загуглить заведение, почитать отзывы. Тут мне все стало понятно. Увидел, что про него писали в СМИ, на Pikabu. Там говорилось о том, что девушки разводят мужчин на деньги. Кавалерам становится неудобно, и они платят за свою подругу, а самого заведения как будто не существует, оно работает только для таких клиентов. Выйдя из туалета, я сразу же направился к стойке и попросил меня рассчитать, заплатил только за кофе. Аня не поняла, что происходит. Я объявил ей, что ухожу. Кажется, ей стало ясно, что я обо всем догадался. После этого она начала оскорблять меня, говорила, что у меня руки неприятно пахнут и еще какую-то чушь. Но мне было все равно, я взял вещи и направился к выходу.

Это был другой человек

Только выйдя из заведения, я понял, что встретился вообще не с тем человеком, с которым переписывался в соцсетях. На фотографиях была очень симпатичная брюнетка, а на встречу приехала блондинка менее приятной наружности. Было темно, и я даже не разглядел. К счастью, для меня ущерб составил только 200 рублей.

Роман не запомнил местоположение кафе, однако запомнил его название. Кроме того, память о нем осталась в истории банковских операций. Найти отзывы о кофейне De Marco на набережной канала Грибоедова, 66 довольно легко. Оно упоминается в ряду прочих подобных заведений, в которых мужчин "разводят" на деньги. В Петербурге их как минимум 3. Интересно, что в названии юридического лица вместо "Marco" — "Marko".

Пользователи утверждают, что в кофейни даже нет кухни, а сотрудники работают нелегально. В народе девушек, которые приводят клиентов в заведения, называют "консуматок". Они выступают в роли собеседницы и подталкивают мужчину к тому, чтобы потратить как можно больше денег. В некоторых ситуациях клиент осознает мотивы девушки, и сам не прочь пойти у нее на поводу. В других же красавицам из Tinder приходится действовать обманом и разыгрывать сцену.

Кофе, к сожалению, нет

Корреспондент Piter.TV отправился в заведение, чтобы дать ему личную оценку. Вывеска у кофейни есть, но неброская, издалека ее вряд ли можно заметить. На входной двери висит плакат, посетителям предлагают авторский кофе за 100 рублей. Появился повод, чтобы зайти в роли обычного посетителя, который хочет горячего напитка в холодный день.

Однако встреча с кофейней была недолгой. На входе нас сразу же встретил мужчина.

— А вы по какому вопросу?

— Мы за кофе.

— Кофе, к сожалению, нет.

За прошедшие 10 секунд мы успели заметить, что в заведении, похоже, два небольших зала. В первом, назовем его "фойе", никого не было. Второй располагается далее по коридору за углом, со входа его не видно, но можно заметить барную стойку с бутылками. По словам Романа, который и рассказал нам историю, там и находятся столики.

Фото: Piter.TV

Судя по опубликованному в "Яндекс.Картах" отзыве, кофе в ресторане действительно недорогой. Это самая дешевая позиция во всем меню. Качество фото, к сожалению, оставляет желать лучшего, однако некоторые расценки все же можно различить. "Цезарь" в De Marco стоит 1400 рублей, крем-суп из белых грибов — 900 рублей, Fanta и другие лимонады — 220 рублей.



Мнение юриста

С правовой точки зрения предъявить претензии обманщикам вряд ли можно. По словам судебного юриста Кирилла Чернявского, ситуация неоднозначная.

С одной стороны, тут есть умысел, с другой стороны, отсутствует принуждение, то есть человек добровольно туда пришел и заказал. У него был выбор. прокомментировал эксперт ситуацию Piter.TV.

Если заведение работает в соответствии с нормами законодательства РФ, платит налоги, использует кассу, соблюдает правила СанПиНа, то повода для жалоб нет.

А бар может быть, например, оформлен как дорогой клуб, для частных посетителей, и тут вообще тогда ни к чему придраться нельзя. У нас в Петербурге существуют такие, где алкоголь стоит в десятки раз дороже розничной цены, такова плата за членство и участие в таком заведении. Кирилл Чернявский.

Обложка: кадр из фильма "Сердцеедки" (2001), Евгений Рыбкин / Piter.TV