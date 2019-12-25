Псевдосотрудники банков развели пенсионерку на 2 млн рублей

"Представители" сразу нескольких банков умудрились получить от бабушки из Петербурга все ее накопления.

В Приморском районе 73-летняя пенсионерка стала жертвой банковских аферистов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 июня.

Накануне в полицейский участок обратилась жительница аллеи Котельникова. Она рассказала стражам порядка, что днем 15 июня ей на телефон позвонил незнакомец, который назвался менеджером "Совкомбанка" и уведомил женщину в том, что на ее имя оформлен кредит в "Почта Банке". Мужчина объяснил пенсионерке, что с ее счетом совершаются подозрительные действия и поэтому необходимо перевести деньги на специальные счета, которые защищены компанией. Поверив злоумышленнику, бабушка вывела средства из финансовой организации и отправила их на неизвестный счет, который продиктовал мошенник. Спустя сутки заявительнице позвонила уже неизвестная женщина. Она уговорила доверчивую женщину повторить перевод.

Общая сумма ущерба составила 2 млн 160 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали гражданина Казахстана, который разыскивается в Австрии за мошенничество. Иностранца обвиняют в организации схемы, по которой на компьютер клиентов австрийских банков поступало письмо с вирусом. Когда его открывали, запускался вирус, позволяющий контролировать денежные переводы.

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