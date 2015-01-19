В Петербурге задержали гражданина Казахстана, который разыскивается в Австрии за мошенничество

Мужчину уже два года ищут за мошенничество.

Петербургское отделение Интерпола задержало гражданина Казахстана, которого уже два года разыскивают в полицейские Австрии за интернет-мошенничество.

33-летнего мужчину обвиняют в преступлениях на 1,2 миллиона евро. Полиция задержала подозреваемого накануне вечером у отеля в Батайском переулке. "Фонтанка" сообщила, что иностранца обвиняют в организации схемы, по которой на компьютер клиентов австрийских банков поступало письмо с вирусом. Когда его открывали, запускался вирус, позволяющий контролировать денежные переводы. С 2013 года мужчина лишил 192 австралийцев более миллиона евро. За аналогичные преступления мошенник также отсидел в США.

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Фото: Piter.tv