МИД РФ дал оценку отношениям Запада в России

Грушко считает, что страны не могут двигаться вперед, а нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко оценил отношения России и стран Запада. По его мнению, взаимодействие государств находится на нулевой точке. Об этом дипломат заявил по итогам сессии "Примаковских чтений".

МИД РФ ощутил, что Запад готов сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом. Однако, Москва будет жестко реагировать на любое давление со стороны Запада. Речь идет не только о санкциях и военном давлении, но и других враждебных проявлениях. В начале недели замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что России пора готовиться к новым санкциям. По его мнению, западные страны хотят ослабить единство россиян и сделать государство маргиналом на международной арене.

Ранее мы сообщили, что Соловьев выступил против критики в адрес Бузовой.

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