В Индонезии мужчину убили и расчленили на свидании из Tinder

В Индонезии мужчина был жестоко убит во время секса со знакомой из Tinder.
Издание "Лента.Ру" сообщает, что в Индонезии полиция нашла тело мужчины, которое было расчленено и разложено по 11 пакетам. Как удалось установить молодые парень и девушка вычислили состоятельного мужчину, и девушка пригласила его на свидание через популярное приложение Tinder.
Пока парень занимался сексом со своей новой знакомой из ванный выскочил ее парень девушки и жестоко убил мужчину. После содеянного они расчленили тело своей жертвы и присвоили деньги со счета.
При задержании парень был ликвидирован полицией, а девушку ждет смертная казнь.
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Фото:pixabay
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