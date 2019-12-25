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В Индонезии мужчину убили и расчленили на свидании из Tinder
Сегодня, 15:35
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MShaffter

В Индонезии мужчину убили и расчленили на свидании из Tinder

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Убийство было спланировано заранее.

В Индонезии мужчина был жестоко убит во время секса со знакомой из Tinder.

Издание "Лента.Ру" сообщает, что в Индонезии полиция нашла тело мужчины, которое было расчленено и разложено по 11 пакетам. Как удалось установить молодые парень и девушка вычислили состоятельного мужчину, и девушка пригласила его на свидание через популярное приложение Tinder.

Пока парень занимался сексом со своей новой знакомой из ванный выскочил ее  парень девушки и жестоко убил мужчину. После содеянного они расчленили тело своей жертвы и присвоили деньги со счета. 

При задержании парень был ликвидирован полицией, а девушку ждет смертная казнь.

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Фото:pixabay

Теги: tinder, в мире, знакомства tinder, опасность tinder
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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