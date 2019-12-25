Жительница подмосковного Ногинска убила партера во время секса

Во время секса женщина ударила партнера локтем в голову.

В Ногинске женщина убила своего любовника во время интимной близости.

Издание "360" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Ногинске Московской области 46-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга после удара тупым предметом в голову.

Как удалось установить, травму он получил во время секса со своей партнершей, которая ударила его локтем в голову. После любовных жарких утех пара уснула, а утром женщина обнаружила, что ее партнер мертв.

Уточняется, что женщина ранее судима по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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Фото:Piter.TV