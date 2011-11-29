Задержаны участники ночной драки у бара на Бухарестской

Правонарушителей доставили в отделение полиции для разбирательства: одному из них потребовалась медицинская помощь.

В ночь на четверг, 11 июля, возле бара в доме 31 по улице Бухарестской, в процессе патрулирования территории нарядом патрульно-постовой службы полиции были задержаны в состоянии алкогольного опьянения двое 32-летних жителей Петербурга и 54-летний житель Северо-Кавказского региона, устроившие драку у питейного заведения из-за неприязненных отношений друг к другу. Об этом стало известно Piter.TV.

Правонарушителей доставили в отделение полиции для разбирательства: одному из них потребовалась медицинская помощь. Его доставили в больницу с переломом носа, после оказания помощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

В отделении полиции на ранее судимого петербуржца был составлен административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ, 54-летний нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что семиклассник стрелял по окнам школы в Приморском районе.

Фото: Piter.TV