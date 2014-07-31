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Студентов колледжа подозревают в краже золотой монеты Николая II и ордена ВОВ из квартиры на Бухарестской
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Студентов колледжа подозревают в краже золотой монеты Николая II и ордена ВОВ из квартиры на Бухарестской

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Инцидент произошел в конце августа.

Несовершеннолетние студенты колледжа подозреваются в краже из квартиры на Бухарестской улице. Инцидент произошел в конце августа. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры 30 августа были похищены 350 долларов США, 400 000 рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительная трубка из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, одна коллекционная монета (золотая монета Николая II), орден ВОВ II степени. Сумма ущерба 3 035 000 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

У дома 26 по улице Димитрова 10 ноября по подозрению в краже были задержаны трое студентов колледжа, одному из них 16 лет, двум другим – по 17 лет.

Похищенное не изъято. Один из подозреваемых задержан, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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