Студентов колледжа подозревают в краже золотой монеты Николая II и ордена ВОВ из квартиры на Бухарестской

Несовершеннолетние студенты колледжа подозреваются в краже из квартиры на Бухарестской улице. Инцидент произошел в конце августа. Об этом стало известно Piter.tv.
Из квартиры 30 августа были похищены 350 долларов США, 400 000 рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительная трубка из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, одна коллекционная монета (золотая монета Николая II), орден ВОВ II степени. Сумма ущерба 3 035 000 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
У дома 26 по улице Димитрова 10 ноября по подозрению в краже были задержаны трое студентов колледжа, одному из них 16 лет, двум другим – по 17 лет.
Похищенное не изъято. Один из подозреваемых задержан, остальные отпущены под подписку о невыезде.
Фото: Piter.tv
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