В Петербурге задержаны несовершеннолетние похитители товаров из ПВЗ

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

9 ноября в полицию Московского района поступила информация от сотрудника ПВЗ одного из маркетплейсов о том, что в пункте дома 15 по 10-й Советской улице подростки украли товар на 40 тыс. рублей. Трое из них задержаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 12 ноября.

Стало известно, что двое злоумышленников получили заказ по QR-коду, а в тот момент, когда сотрудник ПВЗ ушел за заказом для следующего клиента, скрылись, не оплатив его. После этого они распаковали товар сигнальным пистолетом и выстрелили в 13-летнего мальчика.

10 ноября были задержаны ученики 8 и 10 классов и 17-летний подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Кроме того, по факту стрельбы в помещении маркетплейса допросили и отпустили еще одного 17-летнего молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе задержан стрелявший в своего приятеля.

Фото: Piter.TV