Юноши похитили два питбайка со стоянки в Шушарах
Сегодня, 15:59
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция Пушкинского района задержала похитителей питбайков с коммерческой стоянки в Шушарах. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 14 октября поступила информация о том, что с парковки украли два питбайка. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении преступления поймали 18-летнего местного жителя и его 15-летнего друга. Их доставили в отдел для разбирательства. Похищенное изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Пушкина похитила детскую коляску и велосипед, чтобы продать их. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

