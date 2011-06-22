Юноши похитили два питбайка со стоянки в Шушарах

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция Пушкинского района задержала похитителей питбайков с коммерческой стоянки в Шушарах. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 14 октября поступила информация о том, что с парковки украли два питбайка. Общий ущерб составил 300 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления поймали 18-летнего местного жителя и его 15-летнего друга. Их доставили в отдел для разбирательства. Похищенное изъято.

Фото: Piter.TV