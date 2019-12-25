Жительница Пушкина похитила детскую коляску и велосипед, чтобы продать их

Подсудимая подтвердила свою причастность к указанным действиям и пояснила, что вырученные от продажи похищенного вещи средства направляла на приобретение спиртных напитков.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинение против 33-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с причинением значительного материального ущерба по двум эпизодам нарушения пункта "в" части 2 статьи 158 УК РФ.

В мае 2023 года женщина тайно вывезла из подъезда дома на улице Сапёрной детскую коляску вместе с вещами, лишив владельца имущества на сумму 10,5 тыс. рублей. Спустя месяц, в июне, совершила кражу велосипеда, припаркованного на лестнице первого этажа другого дома, расположенного на улице архитектора Данини, оценённого в 20 тыс. рублей.

Подсудимая подтвердила свою причастность к указанным действиям и пояснила, что вырученные от продажи похищенного вещи средства направляла на приобретение спиртных напитков. Материалы уголовного дела переданы в Пушкинский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что из сарая на улице Кольцова похитили охотничье ружье и два газовых пистолета.

Фото: Piter.TV