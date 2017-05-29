В Пушкине двух мужчин подозревают в убийстве знакомого

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими задержаны подозреваемые в убийстве знакомого в Пушкине. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 октября поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 14/13 по Кадетскому бульвару обнаружен труп мужчины.Полицейские обнаружили в квартире 66-летнего хозяина с множественными ножевыми ранениями.

Днём 22 октября у дома 14/13 по Кадетскому бульвару по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 55-летний местный житель. К вечеру этого же дня у дома 17/12 по улице Радищева задержан еще один подозреваемый, неработающий 44-летний мужчина.

Оба доставлены в отдел полиции, в отношении старшего составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а в отношении младшего – по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти закончилось расследование дела об убийстве супруги кухонным ножом.

Фото: Piter.tv