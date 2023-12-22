В Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в избиении пассажира метро

По подозрению в совершении преступления 26 февраля оперативниками были задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет.

Полицейские Московского района задержали подозреваемых в избиении пассажира метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 24 февраля вечером поступило сообщение о том, что в вагоне метро, который двигался в сторону станции "Электросила", между подростками и 40-летним мужчиной произошел конфликт. Во время спора подростки несколько раз ударили петербуржца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления 26 февраля оперативниками были задержаны трое молодых людей, 16, 17 и 18 лет. Все отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.tv