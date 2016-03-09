Задержаны подозреваемые, укравшие из квартиры в Новоселье 17 млн рублей

По подозрению в совершении преступления 8 июня были задержаны 40-летний петербуржец и 37-летний житель Новоселья.

Полицейские задержали подозреваемых, которые в мае из квартиры в Новоселье вынесли 17 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в полицию днём 18 мая обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что в Новоселье в квартиру дома по Невской улице проник неизвестный. В квартире было всё перевёрнуто и разбросано. Оказалось, что неизвестный, путем подбора ключа проник в квартиру на 4 этаже девятиэтажного дома, откуда похитил 17 миллионов рублей, которые находились в гардеробе, в сумке черного цвета.

По подозрению в совершении преступления 8 июня были задержаны 40-летний петербуржец и 37-летний житель Новоселья.

Фото: Piter.tv