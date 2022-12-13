В Новоселье из квартиры украли 17 млн рублей

В посёлке городского типа Новоселье из квартиры украли 17 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию днём 18 мая обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что в Новоселье в квартиру дома по Невской улице проник неизвестный. В квартире было всё перевёрнуто и разбросано.
В период с 09:25 до 15:15 18 мая неизвестный, путем подбора ключа проник в квартиру на 4 этаже девятиэтажного дома, откуда похитил 17 миллионов рублей, которые находились в гардеробе, в сумке черного цвета.
Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована. По камерам видеонаблюдения ТСЖ видно, что двое неизвестных в 11:49 заходят в подъезд, и выходят из него в 12:19, оба одеты в новую спецодежду, на лице респираторные маски, у одного за спиной рюкзак чёрного цвета.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее двое агрессивных мужчин пытались отнять у петербуржца сумку с валютой в банке.
Фото: Piter.tv
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