В Новоселье из квартиры украли 17 млн рублей

Они находились в гардеробе, в сумке черного цвета.

В посёлке городского типа Новоселье из квартиры украли 17 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 18 мая обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что в Новоселье в квартиру дома по Невской улице проник неизвестный. В квартире было всё перевёрнуто и разбросано.

В период с 09:25 до 15:15 18 мая неизвестный, путем подбора ключа проник в квартиру на 4 этаже девятиэтажного дома, откуда похитил 17 миллионов рублей, которые находились в гардеробе, в сумке черного цвета.

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована. По камерам видеонаблюдения ТСЖ видно, что двое неизвестных в 11:49 заходят в подъезд, и выходят из него в 12:19, оба одеты в новую спецодежду, на лице респираторные маски, у одного за спиной рюкзак чёрного цвета.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее двое агрессивных мужчин пытались отнять у петербуржца сумку с валютой в банке.

Фото: Piter.tv