Двое агрессивных мужчин пытались отнять у петербуржца сумку с валютой в банке

В полицию поступило сообщение о том, что в операционном зале банка на Комендантском проспекте двое агрессивно настроенных мужчин угрожают посетителю и пытаются отобрать у него сумку.

Полиция возбудила уголовное дело за попытку хищения валюты у мужчины в помещении банка. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 17 мая в полицию поступило сообщение о том, что в операционном зале банка на Комендантском проспекте двое агрессивно настроенных мужчин угрожают посетителю и пытаются отобрать у него сумку. Оперативно прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали двоих граждан 26 и 28 лет.

В ходе разбирательства было установлено, что 27-летний мужчина решил обменять 10 тысяч евро по выгодному курсу. Он нашёл анонимное предложение в мессенджере. Встретиться с покупателями мужчина договорился у здания банка. Пришедшие на встречу "валютчики" под предлогом проверки подлинности купюр предложили зайти в помещение банка. Там злоумышленники пытались отобрать у петебуржца сумку, однако своевременный вызов полиции помешал налетчикам завершить задуманное.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж).

А на Лиговском проспекте мужчины с бородой силой отобрали у петербуржца барсетку с $8500.

Фото и видео: МВД