На Лиговском проспекте мужчины с бородой силой отобрали у петербуржца барсетку с $8500

Приметы неизвестных: мужчины с бородой, в кепках, один мужчина одет в футболку оранжевого цвета, второй был в черном спортивном костюме.

Неизвестные мужчины с бородой силой отняли у петербуржца барсетку, в которой было 8500 долларов США (680 000 рублей). Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 29-летнего пострадавшего, у дома 246 по Лиговскому проспекту около пяти часов вечера 18 мая двое неизвестных, угрожая предметом похожим на пистолет и, нанеся несколько ударов руками по голове, открыто похитили барсетку черного цвета. В барсетке находились 8500 долларов США (680 000 рублей).

Приметы неизвестных: мужчины с бородой, в кепках, один мужчина одет в футболку оранжевого цвета, второй был в черном спортивном костюме.

Ранее на Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки.

Фото: Piter.tv