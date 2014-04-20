Трое мужчин отобрали телефон у подростка на улице Коммуны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали троих подозреваемых, отобравших телефон у подростка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 27 декабря в полицию Красногвардейского района обратилась мама школьника с информацией о том, что около дома 28/1 по улице Коммуны ее сына избили и отобрали его мобильный телефон стоимостью не менее 2 тыс. рублей.

По подозрению в совершении этого преступления задержали троих мужчин в возрасте от 29 до 40 лет. Их доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV