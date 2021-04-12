Неизвестные напали на девятилетнего мальчика на улице Репищева

Также у него похитили телефон.

Правоохранители разыскивают напавших на школьника в Приморском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию района 26 декабря поступила информация от 47-летнего мужчины о том, что двумя днями ранее около дома 17 по улице Репищева на его девятилетнего сына напали неизвестные и отобрали мобильный телефон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов.

Фото: Piter.TV