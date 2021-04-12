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Неизвестные напали на девятилетнего мальчика на улице Репищева
Сегодня, 10:48
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Неизвестные напали на девятилетнего мальчика на улице Репищева

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Также у него похитили телефон.

Правоохранители разыскивают напавших на школьника в Приморском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию района 26 декабря поступила информация от 47-летнего мужчины о том, что двумя днями ранее около дома 17 по улице Репищева на его девятилетнего сына напали неизвестные и отобрали мобильный телефон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, улица репищева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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