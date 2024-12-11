В Петербурге задержаны подростки, занимавшиеся трэш-блогингом

"Администраторов" сообщества доставили в отдел полиции вместе с родителями.

Полицейские задержали группу подростков, которые занимались трэш-блогингом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили tg-канал, содержащий видео с провокациями от молодых людей в отношении прохожих. Злоумышленники намеренно создавали конфликтные ситуации с незнакомцами и позволяли в их адрес оскорбительные высказывания на национальной почве.

"Администраторов" сообщества доставили в отдел полиции вместе с родителями. Выяснилось, что ими являются 18-летние жители Красносельского района. Авторам помогали 14-летний уроженец Дагестана, а также подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет из Таджикистана и Узбекистана. Они сделали канал "для хайпа".

С учетом того, что большая часть компании – несовершеннолетние, после слов извинений в отделе полиции они были переданы в следственные органы для дальнейших процессуальных действий. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: задержан житель Воронежской области, напавший на прохожего в Красном Селе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти