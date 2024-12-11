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В Петербурге задержаны подростки, занимавшиеся трэш-блогингом

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"Администраторов" сообщества доставили в отдел полиции вместе с родителями.

Полицейские задержали группу подростков, которые занимались трэш-блогингом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили tg-канал, содержащий видео с провокациями от молодых людей в отношении прохожих. Злоумышленники намеренно создавали конфликтные ситуации с незнакомцами и позволяли в их адрес оскорбительные высказывания на национальной почве.

"Администраторов" сообщества доставили в отдел полиции вместе с родителями. Выяснилось, что ими являются 18-летние жители Красносельского района. Авторам помогали 14-летний уроженец Дагестана, а также подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет из Таджикистана и Узбекистана. Они сделали канал "для хайпа". 

С учетом того, что большая часть компании – несовершеннолетние, после слов извинений в отделе полиции они были переданы в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: задержан житель Воронежской области, напавший на прохожего в Красном Селе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нападение на прохожих, подростки, трэш-контент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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