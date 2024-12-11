Задержан житель Воронежской области, напавший на прохожего в Красном Селе

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские задержали жителя Воронежской области, совершившего разбойное нападение на прохожего в Красном Селе.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 28 января обратился 32-летний мужчина, заявивший, что около дома 57 по проспекту Ленина неизвестный распылил в его сторону газовый баллончик, похитил мобильный телефон и кошелек с банковскими картами. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

У дома 102 по тому же проспекту 29 января по подозрению в совершении этого преступления задержали 41-летнего рецидивиста. Похищенное частично изъято.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга получил 2 года строгого режима за нападение на инспектора ДПС.

Фото: Piter.TV