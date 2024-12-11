Житель Петербурга получил два года строгого режима за нападение на инспектора ДПС

На заседании суда Ранцев частично признал свою вину, но заявил, что умысла на применение насилия у него не было.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Руслана Ранцева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел 4 мая 2024 года в Красносельском районе. По данным суда, Ранцев, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отказался подчиняться законным требованиям инспектора ДПС, пытавшегося его задержать. В ходе конфликта мужчина угрожал сотруднику полиции и нанес ему удар ногой по руке, причинив физическую боль.

На заседании суда Ранцев частично признал свою вину, но заявил, что умысла на применение насилия у него не было. Он рассказал, что в ночь происшествия поругался со своей девушкой, после чего отправился на автомобиле искать её, несмотря на отсутствие водительских прав и факт употребления алкоголя и наркотиков.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить его автомобиль, однако мужчина проигнорировал требования и продолжил движение. После длительного преследования инспекторы были вынуждены применить огнестрельное оружие, повредив колеса машины. В результате этого автомобиль Ранцева попал в ДТП.

На момент задержания мужчина оказывал сопротивление. Позже он сбежал из больницы, где находился на лечении, но вскоре был задержан полицейскими.

Суд учел, что Ранцев ранее привлекался к уголовной ответственности, однако имеет регистрацию, постоянное место жительства и содержит малолетнего ребенка своей сожительницы. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv