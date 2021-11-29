Подростки похитили часы у своего сверстника на Лиговском проспекте

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213, ч.2 ст. 161 УК РФ (хулиганство и грабеж).

В воскресенье, 30 июня, в 04:28 в полицию Центрального района поступило сообщение о грабеже у дома №114 по Лиговскому проспекту.

По данным Piter.TV, полицейские оперативно прибыли на место и задержали двоих несовершеннолетних 15 и 16 лет. Они в ходе внезапной ссоры из хулиганских побуждений распылили газовый баллончик и открыто похитили наручные часы у 17-летнего подростка.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213, ч.2 ст. 161 УК РФ (хулиганство и грабеж).

Задержанные находятся под стражей на основании ст. 91 УПК РФ.

Продолжается поиск других участников преступления.

Ранее мы сообщили о том, что в московском аэропорту задержан участник поножовщины на улице Шишкина в Петербурге.

Фото: Piter.TV