Подростки похитили часы у своего сверстника на Лиговском проспекте

В воскресенье, 30 июня, в 04:28 в полицию Центрального района поступило сообщение о грабеже у дома №114 по Лиговскому проспекту.
По данным Piter.TV, полицейские оперативно прибыли на место и задержали двоих несовершеннолетних 15 и 16 лет. Они в ходе внезапной ссоры из хулиганских побуждений распылили газовый баллончик и открыто похитили наручные часы у 17-летнего подростка.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213, ч.2 ст. 161 УК РФ (хулиганство и грабеж).
Задержанные находятся под стражей на основании ст. 91 УПК РФ.
Продолжается поиск других участников преступления.
Ранее мы сообщили о том, что в московском аэропорту задержан участник поножовщины на улице Шишкина в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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