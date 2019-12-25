В московском аэропорту задержан участник поножовщины на улице Шишкина в Петербурге

Приятели пострадавшего пытались убедить правоохранителей в том, что товарищ получил травму при выполнении строительных работ в Парголово.

Полицейские Выборгского района задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В аптеку в доме 3 по улице Асафьева 24 июня трое мигрантов привезли своего раненного товарища. Оттуда пострадавшего доставили в больницу с ранением шеи, а информацию о происшествии передали в полицию.

Приятели пострадавшего пытались убедить правоохранителей в том, что товарищ получил травму при выполнении строительных работ в Парголово. Однако, согласно проверке, причиной ранения стала не производственная травма.

Установлено, что в тот день у дома 287 по улице Шишкина в Петербурге между несколькими молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из его участников – 29-летний мигрант – был ранен. По данному факту полицейское следствие возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 июня оперативники Главка в аэропорту Внуково в Москве по подозрению в совершении этого преступления задержали 22-летнего неработающего гражданина одного из государств Средней Азии.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту убийства пожилой петербурженки на проспекте Космонавтов возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)