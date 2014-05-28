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По факту убийства пожилой петербурженки на проспекте Космонавтов возбуждено уголовное дело

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Подозреваемый избил сожительницу и ее мать ногами и руками. Пожилая женщина от полученных травм скончалась.

Следственный отдел по Московскому району возбудил уголовное дело после убийства пожилой женщины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний местный житель, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 28 июня. 

Следствие установило, что 25 июня подозреваемый пришел домой к своей бывшей 33-летней сожительнице, проживающей в доме по проспекту Космонавтов. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в него вмешалась мать петербурженки и попыталась выгнать его из дома. 

Подозреваемый избил сожительницу и ее мать ногами и руками. Пожилая женщина от полученных травм скончалась. Позже мужчина добровольно сообщил полицейским о произошедшем.

Следствием проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Так, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании  меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: проспект космонавтов, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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