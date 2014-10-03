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Полицейские задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке
Сегодня, 9:58
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Полицейские задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке

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Пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке. Конфликт произошел у дома 18 по улице Александра Лукьянова накануне, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На место случившегося прибыли правоохранители. Они установили, что возле  дома 19 по улице Калинина 41-летний неработающий местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ударил ножом 30-летнего мужчину. 

Пострадавшего доставили в больницу. Он погиб в медицинском учреждении. Злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС на месте происшествия, у него изъяли нож.

На мужчину завели уголовное дело. Известно, что он имеет судимость. В 2005 году подозреваемый был судим  за убийство. 

Ранее мы писали, что на нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов, ленобласть, мвд, ударил ножом человека, уличная драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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