Полицейские задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке

Пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке. Конфликт произошел у дома 18 по улице Александра Лукьянова накануне, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они установили, что возле дома 19 по улице Калинина 41-летний неработающий местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ударил ножом 30-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу. Он погиб в медицинском учреждении. Злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС на месте происшествия, у него изъяли нож.

На мужчину завели уголовное дело. Известно, что он имеет судимость. В 2005 году подозреваемый был судим за убийство.

Ранее мы писали, что на нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП.

Фото: Piter.tv