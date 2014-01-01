Задержаны 17-летние подростки по подозрению в избиении мужчины на Дальневосточном проспекте

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью).

Задержаны двое несовершеннолетних, избивших мужчину в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в МВД.

Вечером 19 сентября в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним госпитализирован с различными травмами в тяжелом состоянии 33-летний мужчина. Было установлено, что у дома 11 по Дальневосточному проспекту пострадавший был избит неизвестными.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью).

Полицейскими в квартире дома 6 по Искровскому проспекту, а также у дома 4 по улице Белышева по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих 17-летних юношей.



Фото: МВД

Ранее в Невском районе двое мужчин напали на прохожего и ограбили его.

Фото: Piter.tv