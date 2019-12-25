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В Невском районе двое мужчин напали на прохожего и ограбили его
Сегодня, 14:38
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В Невском районе двое мужчин напали на прохожего и ограбили его

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Пострадавший получил различные травмы, в том числе у него был поврежден глаз.

Задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения в Невском районе, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 16 октября росгвардейцы получили информацию о нападении на мужчину на улице Подвойского и незамедлительно прибыли по адресу. Было установлено, что злоумышленники вышли из салона кроссовера Geely Coolray, повалили на землю и избили прохожего, похитив у него смартфон, затем скрылись на своем автомобиле. 

Пострадавший получил различные травмы, в том числе у него был поврежден глаз. Горожанина госпитализировали в одну из больниц. 

Работая по "горячим" следам, наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемую машину на улице Коллонтай и задержал имевшего внешние признаки алкогольного опьянения 32-летнего водителя. На проспекте Солидарности поймали и второго подозреваемого – им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу и угон автомобиля. Злоумышленников доставили в 23-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали двух молодых людей за разбойное нападение на проспекте Энгельса. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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