В Невском районе двое мужчин напали на прохожего и ограбили его

Пострадавший получил различные травмы, в том числе у него был поврежден глаз.

Задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения в Невском районе, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 16 октября росгвардейцы получили информацию о нападении на мужчину на улице Подвойского и незамедлительно прибыли по адресу. Было установлено, что злоумышленники вышли из салона кроссовера Geely Coolray, повалили на землю и избили прохожего, похитив у него смартфон, затем скрылись на своем автомобиле.

Пострадавший получил различные травмы, в том числе у него был поврежден глаз. Горожанина госпитализировали в одну из больниц.

Работая по "горячим" следам, наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемую машину на улице Коллонтай и задержал имевшего внешние признаки алкогольного опьянения 32-летнего водителя. На проспекте Солидарности поймали и второго подозреваемого – им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу и угон автомобиля. Злоумышленников доставили в 23-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали двух молодых людей за разбойное нападение на проспекте Энгельса.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти