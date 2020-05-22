Полицейские задержали двух молодых людей за разбойное нападение на проспекте Энгельса

Один из них является несовершеннолетним.

Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на проспекте Энгельса. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 октября обратился 41-летний предприниматель и 55-летний пенсионер. Оба заявили, что около полуночи у дома 32 по проспекту Энгельса двое неизвестных мужчин, распылив перцовый газ и применив физическую силу, открыто похитили у них мобильные телефоны стоимостью 6 000 рублей и 50 000 рублей, после чего скрылись с места пришествия.

В этот же день в полицию из медучреждения поступили телефонограммы о том, что к врачам обратились оба пострадавших с травмами и ожогами глаз, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вечером 15 октября у дома 13 по проспекту Славы, а также у дома 27 по улице Полевая в поселке Металлострой по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны неработающий 21-летний местный житель, а также 16-летний студент вуза.

Ранее в Петербурге заключили под стражу напавшего на мужчину на улице Маршала Казакова.

Фото: Piter.tv