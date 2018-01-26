В Петербурге заключили под стражу напавшего на мужчину на улице Маршала Казакова

Потерпевший погиб от черепно-мозговой травмы.

В суде избрали меру пресечения человеку, который ночью 5-го октября на улице Маршала Казакова в ходе конфликта напал на 46-летнего мужчину. Вследствие нанесенных увечий потерпевший погиб, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, нападавший нанес потерпевшему не менее одного удара по голове. После госпитализации пострадавший скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Вскоре после происшествия злоумышленника разыскали. Ему предъявлено обвинение по 111-й статье (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжаются следственные действия.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу