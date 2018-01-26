  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:27
167
redrikshugrv Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заключили под стражу напавшего на мужчину на улице Маршала Казакова

0 0

Потерпевший погиб от черепно-мозговой травмы.

В суде избрали меру пресечения человеку, который ночью 5-го октября на улице Маршала Казакова в ходе конфликта напал на 46-летнего мужчину. Вследствие нанесенных увечий потерпевший погиб, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, нападавший нанес потерпевшему не менее одного удара по голове. После госпитализации пострадавший скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Вскоре после происшествия злоумышленника разыскали. Ему предъявлено обвинение по 111-й статье (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжаются следственные действия.

Мы также сообщали, что сегодня за нападение с ножом на Апраксином дворе был арестован мигрант.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: заключение под стражу, нападение, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии