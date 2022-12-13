Задержаны подозреваемые в угоне Mitsubishi Outlander в Шушарах

Также установлена причастность мужчин к совершению хищений трех автомобилей в январе 2023 года в различных районах Петербурга.

Полицейскими задержаны автоугонщики, которые в Шушарах 8 февраля украли Mitsubishi Outlander. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в угоне задержаны мужчины 1961 и 1990 годов рождения. Угнанный автомобиль хранился в гаражена территории частного дома в поселке Володарский. На Mitsubishi уже были подменными номера и документы на автомобиль.

Также установлена причастность мужчин к совершению хищений трех автомобилей в январе 2023 года в различных районах Петербурга. Приняты меры к розыску похищенных автомобилей.

По всем эпизодам было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее на Богатырском проспекте поймали пьяного водителя, в машине которого нашли странный сверток.

Видео: МВД