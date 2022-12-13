В Кудрово задержан угонщик японских внедорожников

Были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи и кража в особо крупном размере).

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в угоне японских внедорожников. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 12 апреля обратился 33-летний мужчина, у которого ночью с 11 на 12 апреля от дома 12 по проспекту Солидарности неизвестный попытался угнать его автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью 2 400 000 рублей. Отъехав на метр назад от места парковки, но потерпев неудачу, неизвестный скрылся.

Уже 13 апреля в полицию обратился 36-летний петербуржец, у которого в период с 12 по 13 апреля от дома 4 по улице Шотмана угнали Mitsubishi Outlander стоимостью 1 600 000 рублей.

Были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи и кража в особо крупном размере).

Утром 17 мая по подозрению в совершении данных преступлений задержан 43-летний неработающий житель Кудрово. Похищенный автомобиль Mitsubishi Outlander с установленным на нем подложным государственным знаком находился в боксе гаражного массива "Монтажник" в поселке Отрадное.

В конце марта в Новом Девяткино пьяный мужчина во время разборок угнал Volkswagen Tiguan и разбил его.

Фото и видео: МВД