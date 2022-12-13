В Новом Девяткино пьяный мужчина во время разборок угнал Volkswagen Tiguan и разбил его

Заявление в полицию написал отец девушки, так как Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска оформлен на него.

Конфликт в Новом Девяткино закончился возбуждением уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Как стало известно Piter.tv, вечером 23 марта девушки приехали на Флотскую улицу к своим знакомым на автомобиле Volkswagen Tiguan. На парковке у них произошел конфликт с пьяным мужчиной. Девушки стали драться с ним и отгонять его лопатой от машины. В какой-то момент мужчина прыгнул в Volkswagen и уехал. Он проехал километр и попал в ДТП.

Заявление в полицию написал отец девушки, так как Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска оформлен на него. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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Фото и видео: Piter.tv