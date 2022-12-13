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Нетрезвый бездомный за рулём Citroen влетел в дерево на проспекте Космонавтов
Сегодня, 10:28
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый бездомный за рулём Citroen влетел в дерево на проспекте Космонавтов

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Управление иномаркой нарушителю ПДД передал его знакомый, который тоже был пьян.

Вечером на проспекте Космонавтов задержали бездомного, который управлял иномаркой Citroen в нетрезвом состоянии, а также изрядно подвыпившего хозяина авто. Как сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" ВКонтакте, машина врезалась в дерево.

Происшествие было зафиксировано примерно в 23:25. После того, как иномарка протаранила ствол дерева, водитель и его новый приятель тут же попытались скрыться.

В итоге правоохранители задержали нарушителей порядка, которые не смогли внятно объяснить произошедшее.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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