В ДТП на автодороге "Сойкино – Малая Ижора" погиб 36-летний пассажир

Водитель Daewoo Nexia и ещё одна 31-летняя женщина-пассажир госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 5 км автодороги "Сойкино – Малая Ижора" 14 февраля около 19:15 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении от деревни Ускуля к деревне Большое Коновалово не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП 36-летний пассажир Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте, водитель Нексии и ещё одна 31-летняя женщина-пассажир госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На автодороге "Сланцы – Кингисепп – Краколье" в аварии погиб 38-летний водитель Лады.

Фото: МВД