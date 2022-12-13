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На Богатырском проспекте поймали пьяного водителя, в машине которого нашли странный сверток
Сегодня, 9:53
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На Богатырском проспекте поймали пьяного водителя, в машине которого нашли странный сверток

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Если выяснится, что в пакетике были наркотики, то горожанину придется иметь дело с законом.

Накануне вечером, 13 февраля, на Богатырском проспекте правоохранители задержали  водителя "Тайоты". Мужчина управлял машиной в состоянии  опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Водителя лишили прав.  От  медицинского освидетельствования 33-летний водитель отказался. По мнению полицейских, горожанин находился "под кайфом". 

Добавим, что в салоне иномарки инспектора нашли странный сверток с каким-то веществом. Если выяснится, что в нем – наркотики, петербуржцу придется иметь дело с уголовным кодексом. Водитель рассказал стражам дорожного порядка, что машина и вещи в ней ему не принадлежат, он одолжил легковушку у друга.

Автомобиль отогнали на спецстоянку, а нарушителя доставили в отдел.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: богатырский проспект, дорожный инспектор, задержали пьяного водителя, мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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