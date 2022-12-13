Петербургскому юристу в мессенджере прислали детское порно

Женщина обратилась в полицию.

В Петербурге юрист обратилась в полицию после того, как ей в мессенджере прислали ролик порнографического содержания с участием детей. Об этом стало известно Piter.tv.

Петербурженка попросила привлечь к уголовной ответственности неизвестную, которая совершала действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних на видеозаписи, которую ей прислал неизвестный в Telegram.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти тётя на протяжении нескольких лет показывала несовершеннолетнему племяннику порноролики.

Фото: pxhere.com