В Ленобласти тётя на протяжении нескольких лет показывала несовершеннолетнему племяннику порноролики

Возбуждены уголовные дела.

В Ломоносовском районе Ленобласти задержали женщину, которая показывала своему племяннику видеоролики порнографического содержания. Об этом стало известно Piter.tv.

В периоды с 1 по 31 октября 2010 года, с 1 октября по 30 ноября 2018 года, 33-летняя Н. показывала своему племяннику (на данный момент 17 лет) видеоролики порнографического содержания.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

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Фото: Piter.tv