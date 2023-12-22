В Петербурге задержана мигрантка, подозреваемая в поножовщине

Прибывшими полицейскими в квартире с ножевым ранением в живот и руку был обнаружен 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

В Адмиралтейском районе Петербурга задержана мигрантка, подозреваемая в поножовщине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 марта в 00:10 поступило сообщение о криках, доносящихся из квартиры на 3 этаже дома 40 по Казанской улице. Прибывшими полицейскими в квартире с ножевым ранением в живот и руку был обнаружен 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который бригадой скорой помощи был госпитализирован.

У дома 10 по переулку Антоненко оперативно по подозрению в совершенном преступлении задержана 38-летняя соотечественница пострадавшего. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Петербурженка проведет больше года в колонии за нанесение ножевого ранения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)