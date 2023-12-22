Петербурженка проведет больше года в колонии за нанесение ножевого ранения

Петербурженка больше года в проведет в колонии за нанесение ножевого ранения. Об этом сообщила прокуратура Петроградского района.
Суд установил, что в июле прошлого года Ш., находясь в одной из квартир по улице Всеволода Вишневского, после конфликта нанесла своему оппоненту ножевое ранение.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в Гатчине мужчина лишился автомобиля из-за пьяного вождения.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)
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