Петербурженка проведет больше года в колонии за нанесение ножевого ранения

Также она должна заплатить штраф.

Петербурженка больше года в проведет в колонии за нанесение ножевого ранения. Об этом сообщила прокуратура Петроградского района.

Суд установил, что в июле прошлого года Ш., находясь в одной из квартир по улице Всеволода Вишневского, после конфликта нанесла своему оппоненту ножевое ранение.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Гатчине мужчина лишился автомобиля из-за пьяного вождения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)