В Гатчине мужчина лишился автомобиля из-за пьяного вождения

В Гатчине местный житель осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, а его автомобиль конфискован в пользу государства. Об этом сообщила городская прокуратура Гатчины.
Мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами, ночью 22 августа 2023 года вновь сел за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем и был задержан сотрудниками полиции.
Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде условного лишения свободы на срок 6 месяцев, с испытательным сроком на 1 год, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства.
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