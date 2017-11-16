Шестерых мужчин подозревают в интиме с 13-летней петербурженкой

Меру пресечения фигурантам изберут 14 ноября.

В Центральном районе Петербурга накануне задержали шестерых мужчин. Их подозревают в интиме с 13-летней девочкой.

Кроме того, поймали отца ребенка, который, по предварительным данным, был в курсе произошедшего. Следователи города возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, пишет "Фонтанка". Меру пресечения фигурантам изберут 14 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается домогавшийся юной петербурженки возле Ушаковского сквера.

Фото: Piter.TV